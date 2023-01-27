Afyonkarahisar'da TÜBİTAK projelerine ilgi artıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da TÜBİTAK'ın açtığı 3 kategorideki yarışmaya, 364 projeyle başvuru yapıldığı bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, TÜBİTAK'ın lise öğrencileri arasında 3 kategorideki yarışmanın müracaatlarının tamamlandığı belirtildi.
Afyonkarahisar'dan TÜBİTAK projelerine katılımın her yıl artığı aktarılan açıklamada, "Bu yıl, Türkiye genelinde TÜBİTAK'ın Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 328 başvuruyla 20'inci, İklim Değişikliği Projeleri Yarışmasına 21 projeyle 14'üncü ve Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasına 15 başvuruyla 12'inci olduk." ifadesi yer aldı.