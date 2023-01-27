Afyonkarahisar'da düzenlenecek "2. KaravanFest"e girişler başladı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen 2. KaravanFest'e katılacak araçların girişleri yapılıyor.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki termal altyapıya sahip Uluslararası Kamp Karavan Alanı'na gelenler, hafta sonu sportif etkinliklere, Frigya gezisi ve konser organizasyonlarına katılacak.

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, 200'ün üzerinde karavan sahibinin kayıt yaptırdığını, 100'ün üzerinde karavanın alana giriş yaptığını kaydetti.

KaravanFest'in yarın kamp ateşi yakılacak.











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