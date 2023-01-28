Afyonkarahisar'daki "2. KaravanFest"in kamp ateşi yakıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen "2. KaravanFest"in kamp ateşi yakıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki termal altyapıya sahip Uluslararası Kamp Karavan Alanı'na gelen misafirler, rehber eşliğinde İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ni gezdi.

Kent merkezindeki kültürel mekanları da inceleyen karavan tutkunları, akşam saatlerinde kamp ateşini yakmak için tekrar alana geldi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ "2. KaravanFest"in kamp ateşini yaktı.

Kamp alanındaki karavanları gezen Vali Yiğitbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, karavan tutkunlarını festivalde misafir ettiklerini söyledi.

- Festivale 200 karavan tutkunu katılıyor

Afyonkarahisar'da güzel bir festivale imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Şehrimizde ikincisini yaptığımız bu festival, inşallah ilerleyen yıllarda daha gelişir. Yurt içi ve dışından çok sayıda misafir, bu etkinlik için Afyonkarahisar'a gelir. Karavancılar için altyapı çok önemlidir, burada da hiçbir problem yok. Bu anlamda da şehrimiz Türkiye'ye öncülük ediyor. Kamp ve karavan tutkunu olan herkesi Afyonkarahisar'a davet ediyoruz."

Belediye Başkanı Zeybek de festivale Türkiye genelinden 200'ün üzerinde karavan tutkununun katılım sağladığını ifade etti.

Festivalin ilk gününde sanatçı Mithat Körler ve orkestrasının seslendirdiği birbirinden güzel eserlerine eşlik edenler, keyifli dakikalar geçirdi.



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