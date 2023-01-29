Afyonkarahisar'da otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

M.A. (40) idaresindeki 44 BB 519 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak kara yolunun Akören beldesi yakınlarında bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki M.G. (59), D.G. (54) H.A. (31), A.A. (11) ile E.A. (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü M.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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