Kıbrıs gazisi Halit Üresin, son yolculuğuna uğurlandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Isparta'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kıbrıs gazisi Halit Üresin'in cenazesi (70), memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Üresin'in cenazesi, ilçedeki Pınarbaşı camisi önüne getirildi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Üresin'in cenazesi, Dinar Asri Mezarlığı'na defnedildi.



Cenaze namazına, Üresin'in ailesi ve yakınları ile Dinar Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Nihat Sarı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Dinar Şube Temsilcisi Tevfik Kılıçkaya, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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