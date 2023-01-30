Çay'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Çay'da ziyaretlerde bulundu.
Yurdunuseven, ilçede yapımı devam yatırım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Yapımı tamamlanan tesisleri de ziyaret eden Yurdunuseven, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de 2002 yılından beri AK Parti Belediyeciliği bir ekol oldu. Bunun en güzel örneklerini Ülkemizde, Afyonkarahisar'ımızda ve Çay ilçemizde net bir şekilde görüyoruz. Türkiye Yüzyılında 2023 hedeflerimize teşkilatlarımızla birlikte omuz omuza hizmetlerimize devam ediyoruz." dedi.
Yurdunuseven'in programına, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Satılmış ve partililer eşlik etti.
- Çay'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Çay'da tarım arazisine devrilen inşaat malzemeleri yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
M.A.Ç. idaresindeki 50 ABU 962 plakalı tır, Çay - Dinar kara yolunda şarampole devrildi.
Kazada, yaralanan tır sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.