İhsaniye'de kadınlar pazarı kurulacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde tarihi Frig Vadisi'nin uzantılarının yer aldığı İhsaniye ilçesine kadınlar pazarı kurulacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Demirli köyünde kadınların sosyal hayata katılması amaçlanan 'Frigya Kadın Ürünleri Pazarı' projesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kadınlar pazar yerinin kısa sürede temelinin atılacağını aktardı.

Yiğitbaşı, "Pazar yeri, bölgenin gelişmesi ve tanıtımı açısında da çok büyük rol oynayacak. Kütüphane konseptinin yanı sıra aileleriyle gelen ziyaretçiler için çocuk parklarına kadar her detayı düşündük. Dolayısıyla burası sıradan bir semt pazarı değil, aynı zamanda kültürel zenginliği ile öne çıkan sembol pazar yerlerinden biri olmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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