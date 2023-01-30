Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davaya devam edildi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan servis sürücüsü Adalettin Ş, tutuksuz sanıklardan dönemin İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde destek hizmetleri şube müdürü olarak görev yapan Mehmet Ş, aynı birimde görevli memur Coşkun Ö, okul müdürü Gülşen Şeyma Ö, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Sürücü Adalettin Ş. savunmasında, trafik kazasının araçtaki çocukların gürültüsü sonucu şuur kaybı ve baygınlık geçirmesi nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.

Adalettin Ş, "Çocukların ailesi üzülmesin diye uzun süredir bunu söylemedim ama kaza, çocukların gürültüsü sonucu meydana geldi. Bağırış, çağırış nedeniyle şuurumu kaybetmiş, bayılmışım. Kazadan 30 dakika sonra jandarmalar gelince ayılmışım. Kaza, Allah'ın takdiri. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, servis sürücüsü Adalettin Ş'nin tutukluluk halinin devamına, Milli Eğitim Bakanlığından yeni evrak talebinde bulunulması ve yeni tanık beyanlarının dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, geçen yıl 11 Ekim'de sabah saatlerinde devrilmişti. Kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Nur Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Adalettin Ş. ile araç sahibi İsmail D. tutuklanmıştı.

Önceki duruşmalarda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan firma sahibi İsmail D'nin tahliyesine, sürücü Adalettin Ş'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.