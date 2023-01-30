Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



M.M.K. (32) idaresindeki 42 SC 915 plakalı kamyonet, Beyyazı beldesi yakınlarında C.K'nin (21) kullandığı 03 AEH 612 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki R.A. (19) ve A.Z. (24) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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