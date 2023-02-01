Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Barosu'nu ziyaret etti.

Yiğitbaşı, SGK İl Müdürlüğü ziyaretinde kurum müdürü Samet Fidan'dan brifing aldı, personel ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Afyonkarahisar Baro Başkanlığını ziyaret eden Yiğitbaşı, Başkan Turgay Şahin ve avukatlarla bir araya geldi.

- Afyonkarahisar'da danışma kurulu toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'da düzenlenecek sektör toplantıları için oluşturulan danışma kurulu üyeleri bir araya geldi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğindeki danışma kuruluna Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, başkanlık etti.

Toplantıya, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Kadir Sayın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Aslan ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Kandemir ve kurum temsilcileri ile uzmanlar katıldı.

Öte yandan üretici ile pazarın buluşması amaçlanan toplantılarda yol haritasının oluşturulacağı öğrenildi.





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