AKÜREM'de parkta bulunan yavru tavşan tedavi edildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, evcil hayvanlarla ilgili açıklamada bulundu.

Kandır, AKÜREM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine parkta bulunan bir evcil tavşan yavrusu getirildiğini ve gerekli tedavilerini sağladıklarını söyledi.

AKÜREM'in genellikle yaban hayvanlarına yönelik çalışma yaptığını dile getiren Kandır, "Son dönemde evcil hayvanların sahiplenmesinde önemli adımlar görüyoruz. Bu tavşanın da satın alındığını ve ardından terk edildiğini düşündük. Kendine bakabilecek ve dış ortamda yaşayabilecek halde değildi. Kendisini bir doğal yaşam merkezine göndereceğiz." dedi.

Kandır, tavşanların da kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar gibi sahiplenilen hayvanlar arasında olduğunu ve alındıktan sonra sokağa bırakılmaması uyarısında bulundu.





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