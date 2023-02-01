Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'dan İŞKUR İl Müdürlüğüne ziyaret

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İŞKUR İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Yiğitbaşı, ziyarette kurum müdürü Ahmet Karakaya'dan brifing aldı.

Kurumdaki İş Kulübü'ne katılan kadınlara sertifikalarını veren Yiğitbaşı, "Kadın istihdamı her zaman önceliğimiz. Özellikle ev hanımlarının İŞKUR gibi kurumlar aracılığıyla eğitilmesi ve çalışma hayatına dahil edilmesi için gerçekleştirilecek tüm uygulamalara destek veriyoruz." dedi.



Yiğitbaşı, kurumda 2023 yılı 1. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) toplantısına katıldı.

Kurum müdürü Karakaya da toplantı da yaptığı konuşmada, İŞKUR İl Müdürlüğünün 2022 yılında Afyonkarahisar'da 12 bin 841 kişiye iş olanağı sağlandığını ifade etti.

Toplantının ardından Yiğitbaşı'nın başkanlığında İŞKUR, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) arasında "İş Kulübü Protokolü" imzalandı.



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