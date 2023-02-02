Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otobüs terminalindeki emanet bölümünde uyuşturucu hap bulunan çantayı alırken yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan takibi yapılan Y.B'yi otobüs terminalindeki emanet bölümünde uyuşturucu bulunan çantayı aldığı sırada yakaladı.
Ekipler, çantada ve şüphelinin üst aramasında 840 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan Y.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.