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Afyonkarahisar'da artan jeotermal sera yatırımları ülke ekonomisine katkı sağlıyor

AA

Afyonkarahisar'da artan jeotermal sera yatırımları ülke ekonomisine katkı sağlıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da 1613 dekarlık jeotermal sera alanında üretilen domatesler, 14 ülkeye ihraç ediliyor.

Kentte, 1982 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından Ömer-Gecek Termal Bölgesi'nde 3,5 dekarlık jeotermal sera kuruldu.

Yaklaşık 10 yıl süren denemelerde başarı elde edilen domates, salatalık ve kesme çiçek üretimi, özel sektördeki yatırımcıların dikkatini çekti. Bu alanda yapılan yatırımlar her geçen yıl arttı.

Son yıllarda Afyonkarahisar ve ilçelerinde ağırlıklı olarak salkım domates üretimi yapılan jeotermal seracılık istihdama büyük katkı sağlıyor.

- Yaklaşık 2 bin 500 kişi istihdam ediliyor

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da teknolojik otomasyon sistemli 1613 dekarlık jeotermal sera alanı bulunduğunu söyledi.

Yakın zamanda kurulması planlanan Jeotermal Seracılık Organize Sanayi Bölgesi ile kentte jeotermal seracılık yapılan alanın 3 bin dekarın üzerine çıkacağını dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"Bu seralarda ağırlıklı olarak salkım domates üretimi yapılıyor. Ürettiğimiz domateslerin yüzde 60'ı ihracatta, yüzde 40'ı da iç piyasaya satılıyor. İhracat izni verdiğimiz Almanya, Hollanda, Yunanistan, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi 14 ülke var. Jeotermal seralarda yılda 80 bin ton salkım domates üretimi yapılıyor. Buradan da yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık ihracat potansiyeli oluşuyor. Dolayısıyla Afyonkarahisar ve ülke ekonomisine ciddi katkı sunuluyor. Bakanlığımızın hibe destekleriyle bölgemizde jeotermal sera yatırımcılarımız da sürekli artıyor."

Acar, Afyonkarahisar'daki jeotermal seralarda yaklaşık 2 bin 500 kişinin istihdam edildiğini, sera alanları genişledikçe işçi sayısının da arttığını ifade etti.

- Ticari getirisi yüksek

Yatırımcı Hakan Kozan da Sandıklı ilçesinde 7 yıl önce 15 dönüm arazi üzerinde jeotermal seracılığa başladıklarını, zamanla kapasitelerini 80 dönüme çıkardıklarını söyledi.

Jeotermal sera alanlarını birkaç yıl içinde 150 dönüme çıkarmayı hedeflediklerini belirten Kozan, "Seracılıkta en büyük gider kalemi ısıtmadır. Jeotermal kaynak da bu ısıtma giderini en aza indirdiği için yatırımcıyı cezbediyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde jeotermal seracılık bölgesi mevcut. Sandıklı Belediyesinin jeotermal su dağıtım sistemi yatırımcıya avantaj sağlıyor. Ticari getirisi güzel olduğu için sektöre yatırımlar sürekli artıyor." diye konuştu.

Afyonkarahisar'ın devletin sağladığı hibe ve desteklerle de yatırımcılar için cazip bir bölge olduğunu vurgulayan Kozan, Türkiye'de çok sayıda ihracatçı firmanın Sandıklı'daki jeotermal seralardan salkım domates aldığını dile getirdi.

Yatırımcı Ramazan Çetinkaya da Sandıklı'da 13 bin metrekarelik alanda kurulu jeotermal serası bulunduğunu ve 11 ay boyunca yüksek verimle ihracata yönelik salkım domates üretimi yaptıklarını ifade etti.

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