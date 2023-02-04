Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar giderildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte oluşan aksamaların giderildiği ve kapalı köy yolu bulunmadığı bildirildi.

Kentte, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Afyonkarahisar Belediyesi, Karayolları 31. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çevre, köy ve mahalle yollarında kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Yetkililer, il genelindeki yollarda kapalı ve aksama yaşanan bir yolun bulunmadığını bildirdi.

İl Özel İdaresi'nin sosyal medya hesabından "420 köyümüzden yaklaşık 200'ü akşam saatleri ile birlikte yoğun yağış almıştır. Sahada görev yapan karla mücadele ekiplerimiz 7/24 esasına göre mesai yapmaktadır. Çetin kış şartlarına rağmen canla başla görev yapan tüm mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diler, teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol güzergahlarında buzlanmaya karşı sürücüleri uyarıyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

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