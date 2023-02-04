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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanseri yenen doktor, hastalarıyla iletişiminde "empati"yi eksik etmiyor

AA

Kanseri yenen doktor, hastalarıyla iletişiminde "empati"yi eksik etmiyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da meme kanserini uygulanan tedaviyle yenen doktor Duygu Gümüş Oğuz, yaşadığı zorlu sürecin ardından görevine dönerek hastalarını tedavi ediyor.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Oğuz, 2019'da yaptırdığı tetkiklerde meme kanseri olduğunu öğrendi.

Çok sevdiği mesleğine ara vermek zorunda kalan Oğuz, kanseri yeneceğine önce kendisini sonra da çevresini inandırdı.

Ankara'da başarılı bir ameliyat geçiren, 6 ay kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Oğuz, yaklaşık 1,5 yıl süren tedavi sonrası kanseri yendi.

Tedavi sürecindeki deneyimleri sayesinde hastalarla iletişiminin daha da güçlendiğine inanan 42 yaşındaki Oğuz, AA muhabirine, kanser olduğunu öğrendiğinde umutsuzluğa kapılmadığını anlattı.

Tedaviye, "Ben bunu yeneceğim." diyerek başladığını vurgulayan Oğuz, şöyle konuştu:

"Bu süreçte ailem, sevdiklerim ve doktor arkadaşlarım hep yanımda oldu. Çocuğumu düşündüğüm için 'Yaşamalıyım' dedim. Yani, bu hastalığı yenmekten başka çarem yoktu. Bu hırs ve istekle tedaviye başlayınca kanseri yendim. Hayatımızdaki insanlar bu tedavi sürecindeki en büyük kazanç oluyor. İstediğiniz kadar eviniz, katınız, yatınız olsun, kansere yakalanınca hepsi anlamsız hale geliyor. Ama hayatınıza aldığınız insanların önemi bu süreçte çok açığa çıkıyor. Onlar yanımda olmasa belki kanseri yenemezdim."

- Hastalarıyla iletişimi farklı bir boyut kazandı

Oğuz, yaklaşık iki yıl önce mesleğine dönünce çok duygulandığını ve mutlu olduğunu belirterek, "Hastalarıma davranış şeklim gelişti, onlara daha çok empatiyle yaklaşıyorum. Şimdi kendimi onların yerine koyuyor, hastalarımı daha iyi anlıyorum. Yaşadığım süreç, hastalarıma yaklaşımım açısından çok iyi oldu. Hem doktor olmak hem de böyle bir rahatsızlıkla mücadele etmek bakış açınızı değiştiriyor. Güçlü olmak güzel bir şey. Keşke güçlü olmak için bu kadar zor zamanları yaşamasaydım." ifadesini kullandı.

- Rahatsızlıklarınızı ihmal etmeyin uyarısı

Küçük gibi görünse de rahatsızlıkların ihmal edilmemesi tavsiyesinde bulunan Oğuz, "Vücudunuzda elinize bir kitle gelmesi, saç dökülmesi ve burun kanaması gibi durumlar ihmal edilmemeli. Belirtiler olduğunda çekinilmeden doktora gidilmeli. Sağlık konusunda hiçbir şey geciktirilmemeli." dedi.


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