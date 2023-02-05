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GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 8 kişi öldü

AA

GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 8 kişi öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Star Has Diyarbakır firmasına ait S.C. (68) idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü, Dinar Haydarlı yol ayrımı Karabedir Kavşağı'nda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar ve Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada kolu kırılan yolculardan Adem Kaya (54), AA muhabirine, Şanlıurfa'dan otobüse bindiğini ve Bodruma gittiğini söyledi.

Kazada şoförün uyuduğunu iddia eden Kaya, "Yolda buzlanma falan yoktu. Ben de kaza anında yarı uyur vaziyetteydim. Otobüsün uçtuğunu gördüm. Otobüsün altında kalan insanlar vardı. Ölenler vardı, öğrendiğim kadarıyla 8 kişi ölmüş. Çok kötüydü. Sonra bizi ambulanslar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirdi. Benim kolum kırılmış gerçekten kötüydü. Allah sabır versin." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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