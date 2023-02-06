AK Parti İl Başkanı Uluçay, deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, yardım kampanyası başlattı.

Uluçay, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Yardım kampanyası başlattıklarını belirten Uluçay, "Yaptığımız yardım kampanyası kapsamında kışlık giyim eşyası, bot, battaniye, elektrikli ısıtıcı gibi malzemelerin ihtiyaç olduğu bizlere bildirilmiştir. Bizler de bu yönde ihtiyaçları toplayıp ilk tırımızı kısa sürede yola çıkaracağız inşallah." ifadelerini kullandı.



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