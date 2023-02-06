AK Parti İl Başkanı Uluçay, deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti İl Başkanı Uluçay, deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı

AA

AK Parti İl Başkanı Uluçay, deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, yardım kampanyası başlattı.

Uluçay, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Yardım kampanyası başlattıklarını belirten Uluçay, "Yaptığımız yardım kampanyası kapsamında kışlık giyim eşyası, bot, battaniye, elektrikli ısıtıcı gibi malzemelerin ihtiyaç olduğu bizlere bildirilmiştir. Bizler de bu yönde ihtiyaçları toplayıp ilk tırımızı kısa sürede yola çıkaracağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar'da devrilen yolcu otobüsünde yaralananlardan 29'u taburcu edildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da devrilen yolcu otobüsünde ...
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor
Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın ...
GÜNCELLEME 4 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 8 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 4 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ...
GÜNCELLEME 3 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 3 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ...
GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 8 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ...
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Kanseri yenen doktor, hastalarıyla iletişiminde "empati"yi eksik etmiyor
YEREL HABERLER Kanseri yenen doktor, hastalarıyla iletişiminde ...
Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar giderildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.