Depremzede çocuklara ulaştırılması için harçlıklarını belediye ekiplerine verdiler

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki çocuk, Kahramanmaraş'ta merkezli, 10 ili etkileyen iki depremin ardından, biriktirdikleri harçlıklarını, depremzedelere ulaştırılması için belediye ekiplerine teslim etti.

Sandıklı Belediyesi, depremin ardından yardım kampanyası başlattı.

Giyim, kuru gıda, battaniye, ısıtıcı ve para yardımı için seferber olanlar, belediye önüne geldi.

14 yaşındaki Şule Karaaslan ile 13 yaşındaki Adnan Emre Özyumak da biriktirdikleri 225 lirayı depremzedelere destek olmak için yetkililere teslim etti.



Adnan Emre Özyumak, "Biriktirdiğimiz harçlıkları deprem yardımı için getirerek Sandıklı Belediyesi zabıta ekiplerine teslim ettik. Oradaki çocuklar üşümesin, kendilerine iyi baksınlar." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada, çok sayıda kentin etkilendiği deprem sonrası derin üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Sabahın erken saatlerinde belediye olarak hızlı şekilde organizasyona başladıklarını anlatan Çöl, "Yaklaşık bir saat içinde inanılmaz bir yardım kampanyasına ortak olundu. Hızlı şekilde çalışmaları tamamlayarak yarın yola çıkarmayı düşünüyoruz. Kazasız belasız inşallah yardımları yerine ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.





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