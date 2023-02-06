Afyonkarahisar'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenler için Afyonkarahisar'da yardım kampanyası yürütülüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldığını duyurmasının ardından çok sayıda kişi, Fuar Alanına getirdikleri eşyaları ekiplere teslim etti.

Görevlilerce paketlenen eşyalar, deprem bölgesine gönderilecek.

Zeybek, gazetecilere, zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Şu ana kadar üç tır malzeme tedarik edildiğini aktaran Zeybek, "Afyonkarahisar bir kez daha birliğin ve beraberliğin önemini gösterdi." dedi.

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