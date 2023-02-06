Afyonkarahisar'da göçük altında olduğunu iddia eden şüpheli gözaltına alındı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, sosyal medya üzerinden göçük altında olduğunu iddia edip doğru olmayan paylaşımlar yapan şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen deprem sonrası doğru olmayan paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısı İ.Ö'yü gözaltına aldı.

Paylaşımlarında deprem bölgesinde olduğunu ve göçük altında kaldığını iddia eden şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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