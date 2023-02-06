Afyonkarahisar'da eczanelerden temin edilen serumlar deprem bölgesine gönderildi

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere eczanelerden temin edilen serumlar gönderildi.

Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Alper Pehlivanlı yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde eczanelerden temin edilen serumların AFAD ekipleri aracılığıyla gönderilirken yarından itibaren de ilaç ve tıbbi malzemelerin ecza depoları aracılığıyla gönderilmeye devam edileceğini bildirdi.

Ayrıca eczacıların yapacağı ilaç ve tıbbi malzemeler dışındaki yardımlar için oda bünyesinde toplama merkezinin oluşturulduğunu kaydeden Pehlivanlı, "Meslektaşlarımızdan teslim alınan yardım malzemeleri de oda tarafından tasnif edilerek afet bölgesine ulaştırılacaktır. Tüm milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

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