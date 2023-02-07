Harçlıklarını depremzedelere gönderen çocuklar Vali Yiğitbaşını duygulandırdı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremzedelere harçlıklarını gönderen çocuklar Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı duygulandırdı.

Afyonkarahisar Valiliği ve belediyesi koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı.

Vali Yiğitbaşı, deprem yardımlarının toplandığı Fuar Alanı'nı ziyaret etti.



Elinde kumbarası ile yardım bölgesine harçlıklarını bırakmak için gelen çocuklarla sohbet eden Vali Yiğitbaşı, günün kenetlenme günü olduğunu ve gördüğü bu tablo karşısında çok duygulandığını ifade etti.



Gerçekten ülkemizi yasa boğan bu felakete karşı vatandaşın duyarlılığının gurur verici olduğunu belirten Yiğitbaşı, "Bölgede yaşanan bu elim hadiseye karşı tek yürek olmak hiçbir millete nasip olmaz. Nitekim çok kısa bir süre içinde burada toplanan yardımlar da bunun apaçık bir göstergesi. An itibari ile ekiplerin bir kısmı bölgeye ulaştı ve büyük bir kısmı da yoldalar. En kısa zamanda oradaki vatandaşlara Afyonkarahisar'ın elini de uzatmış olacağız." ifadelerini kullandı.



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