Afyon Gazeteciler Cemiyeti depremzedeler için kan bağışında bulundu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, kan ihtiyacının karşılanması amacıyla bağışta bulundu.

Cemiyet Başkanı Sezer Küçükkurt ve beraberindekiler Türk Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek amacıyla Yeşilyol'daki Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışı yaptı.



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