Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kuzu eti
HTS
120,00
120,00
|Susam
HTS
55,11
55,11
|Yulaf
HTS
5,58
5,58
Arpa
HTS
6,20
6,20
Buğday
HMS
7,00
7,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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