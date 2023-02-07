Afyonkarahisar Ticaret Borsası

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuzu eti HTS 120,00 120,00 Susam HTS 55,11 55,11 Yulaf HTS 5,58 5,58 Arpa HTS 6,20 6,20 Buğday HMS 7,00 7,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili





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