Deprem nedeniyle Hatay'ın "acil çağrıları" Afyonkarahisar'a yönlendirildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Depremden etkilenen Hatay'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların takip ve koordinasyonunun Afyonkarahisar'dan yapıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Afyonkarahisar'daki 112 Acil Çağrı Merkezi, depremden etkilenen Hatay'ın acil çağrılarını takip ve koordinasyonu için görevlendirilmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza hızlı şekilde ulaşabilmemiz için 112 Çağrı Merkezimizi gereksiz ve asılsız ihbarlarla meşgul etmemenizi rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz meşgul edenlere cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

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