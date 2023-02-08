Hatay'da depremde hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğunun cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Nisa Mut ile çocukları Aleyna, Bahriye ve Mustafa'nın cenazesi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

Deprem sonrası Hatay'da kaldıkları binanın enkazı altında kalan Nisa (45) ile çocukları Aleyna (20), Bahriye (20) ve Mustafa Mut'un (18) cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından cenazeleri Afyonkarahisar'a getirildi.

Cenazeler, Bolvadin ilçesi Emrullah Mahallesi'ndeki Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazlarıyla ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenazede, eşi ve çocuklarının taziyelerini kabul eden polis memuru Mesut Mut ile yakınları üzüntü yaşadı.

Cenaze törenine, Mut ailesi ve sevenleri ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Sökmen, kurum müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Mesut Mut'un aynı enkazdan sağ çıktığı öğrenildi.

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