Afyonkarahisar'da şehit çocuğu kumbarasındaki harçlığını depremzedelere bağışladı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da şehit çocuğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek için kumbarasındaki paraları bağışladı.

Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 Eylül'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Şengül'ün 6 yaşındaki oğlu Gökhan Şengül kumbarasındaki harçlığını depremzedelere ulaştırmaları için Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malül Gazi İsmail Kumartaşlı'ya teslim etti.

Dernek Başkanı Kumartaşlı, Gökhan Şengül'e teşekkür ederek en kısa sürede verdiği bağışın ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını sözünü verdi.











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