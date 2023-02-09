Sandıklı'da köy kadınları depremzedelere için ekmek pişiriyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı ilçesine bağlı köylerde kadınlar depremzedelere gönderilmek üzere, ekmek, pide, katmer, gözleme yapıyor.

İlçede bir araya gelen kadınlar imece usulü ile depremzedelere gönderilmek üzere gece başlattıkları çalışmaları sabaha kadar devam ettirdi.

Topladıkları unu ev fırınlarında ekmek, katmer, gözleme ve pideye dönüştüren kadınlar, Sandıklı Belediyesi ve Sandıklı Kaymakamlığının depremzedelere yardım için oluşturduğu toplama noktalarına getirerek yetkililere teslim etti.

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