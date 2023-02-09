Afyonkarahisar'dan asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da valilik ile belediye koordinasyonunda toplanan 13 ton yardım malzemesi askeri kargo uçağıyla "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine gönderildi.

Kentte, AFAD koordinasyonunda toplanan yardım malzemeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere hızlı şekilde gönderilmek üzere Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirilerek askeri kargo uçağına yüklendi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, gazetecilere, deprem bölgesine bugüne kadar yaklaşık 400'e yakın tır ve kamyonla yardım malzemesinin gönderildiğini söyledi.

Bugün de 13 tonluk yardım malzemesinin askeri kargo uçağıyla bölgeye gönderildiğini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da toplanan çok fazla yardım malzememiz var. Biz, gıda, battaniye, giyim ve hijyen malzemelerinden oluşan yardımların bir an önce bölgeye iletmeyi amaçlıyoruz. Bugün şehrimize gelen askeri uçağımıza yardımlarımızı yükledik. Yine, Afyonkarahisar veya Eskişehir'e uçak gelmesi halinde yardımlarımızın deprem bölgesine intikal ettirilmesini sağlayacağız."

Deprem bölgesinden İzmir ve Kütahya'ya gitmek isteyen 5 depremzede de askeri kargo uçağından Afyonkarahisar'da indi.

Malatya'da enkazdan çıkarılarak tedavi altına alınan ve ailesinin yanına hızlı şekilde ulaşmak isteyen Bayram Gergin, eşi ve kızı da valilik onayıyla askeri kargo uçağına alındı.

Vali Yiğitbaşı'na Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Osman Alp eşlik etti.

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