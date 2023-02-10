Afyonkarahisar Valiliğinden sosyal medyadaki "yardım tırı" paylaşımına ilişkin inceleme

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği, sosyal medyada "depremzedelere yardım götüren tırın Hatay'da bir evin deposuna indirildiği" iddiasıyla paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada 'Afyonkarahisar İyilik Hareketi’ne ait depremzedelere yardım götüren tırın Hatay’da bir evin deposuna indirildiği iddia edilen görüntüler paylaşılmıştır. Ancak manipülatif iddiaların aksine, araçta bulunan yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın olduğu başka bir bölgeye ulaştırılması için yönlendirildiği tespit edilmiştir. Olayın sorumluları ile ilgili inceleme başlatılmıştır."



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