Yer bilimciler Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu tahribatı araştıracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yer bilimciler Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu tahribatı araştıracak

AA

Yer bilimciler Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu tahribatı araştıracak

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, TÜBİTAK desteğiyle beraberindeki akademisyenlerle Kahramanmaraş merkezli depreme yol açan fay hattını inceleyeceklerini, bölgede deformasyon tespiti yapacaklarını bildirdi.

Tiryakioğlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili AA muhabirine, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın yer aldığı bölgede tarihin farklı dönemlerinde çeşitli depremlerin yaşandığını söyledi.

Fay hattında en son Elazığ depreminin yaşandığını, batıya doğru enerji aktarımının olduğunu anlatan Tiryakioğlu, şöyle konuştu:

"Bu fay hattında ilki 04.17'de meydana gelen depremin artçıları kuzeydoğu-güneybatı yönünde ilerlerken arkasından 13.24'te ikinci bir deprem meydana geldi. Bu depremlerde çok büyük enerji açığı ortaya çıktı. Bölgedeki 10 ilimizde hasar verici etkiler yarattı. Depremler sonrası binalardaki tahribatını görebiliyoruz. Çok büyük bir yıkım ve hasar oluştu. Her iki büyük depremde de bölgede 3 metreye yakın ötelemeler meydana geldi. Yollarda ve demir yollarındaki anormal deformasyonlar oluştu. O deformasyonların olduğu yerde de fay hattının geçtiğini görüyoruz."

- "Gölcük depreminden 2,5 kat fazla etki alanına sahip"

Tiryakioğlu, TÜBİTAK desteğiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden akademisyenlerle Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği bölgede fay hattındaki kırılmayı modellemek ve deformasyonları tespit etmek için hafta sonu çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1999'daki Gölcük depreminden 2,5 kat fazla etki alanına sahip olduğuna dikkati çeken Tiryakioğlu, şöyle devam etti:

"Araştırmalarda bölgede deprem olacağı ve hasar yapabileceği söyleniyordu. Burada zemin türü ile yerleşim yeri parametreleriyle ikinci depremin oluşması bölgede yorgunluğa sahip binalarda tahribata neden oldu. Depremin bu kadar geniş alana yayılmasının sebebi de budur. Yine, bölgede çok uzun bir fay kırığı meydana geldi. Bu konuda da çeşitli araştırmalar var. Yer bilimciler arazide yaptıkları çalışmalarda, yüzlerce kilometre uzunluğunda kırıkların olduğunu da tespit ediyor. Bu da depremin büyüklüğüyle orantılı olarak görülüyor. Depremin etkisi, zemin yapısı daha sağlam yerlerde daha az görülebilirdi ancak ikinci depremin yaşanması hasar ve yıkımı çok büyüttü. Etki alanındaki faktör zeminle alakalı olsa da bu kadar büyük tahribat bölgede tahmin edilemiyordu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar Valiliğinden sosyal medyadaki "yardım tırı" paylaşımına ilişkin inceleme
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Valiliğinden sosyal medyadaki "yardım ...
Afyonkarahisarlı kadınlar depremzedeler için mesai yapıyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisarlı kadınlar depremzedeler için mesai ...
Afyonkarahisar'dan asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan asrın felaketinin yaşandığı deprem ...
Sandıklı'da köy kadınları depremzedelere için ekmek pişiriyor
YEREL HABERLER Sandıklı'da köy kadınları depremzedelere için ekmek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.