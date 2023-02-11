Depremzedeler Afyonkarahisar'daki termal otellerde misafir ediliyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ/HÜSEYİN ÜNLÜSOY - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yaklaşık 500 vatandaş, deprem bölgesinden getirildikleri Afyonkarahisar'da termal otellere yerleştirildi.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine, 10 ili etkileyen depremlerin bütün ülkeyi üzdüğünü söyledi.

Gün geçtikçe artan kayıplardan dolayı yaşanan acının katlandığını belirten Gümüşhan, "Depremzedelerin ev ve barınma ihtiyaçları oluştu. Afyonkarahisar'daki termal otellerimiz kapılarını depremzedelerimize açtı. Koordinasyon çerçevesinde yaklaşık 500 depremzedemiz buralarda konaklamaya başladı. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp acılarını paylaşmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de ilçede dün kapılarını açan termal otellerin depremzedeleri misafir ettiğini, ihtiyaçlarının da ellerinden geldiğince karşılandığını dile getirdi.

- Depremzedeler için tüm imkanlar seferber ediliyor

Kahramanmaraşlı depremzede Zekeriya Özakan da tüm Türkiye'nin, yaralarını sarmak için seferber olduğunu vurguladı.

Termal otel yöneticileri ile personelin kendilerini çok güzel karşıladığını anlatan Özakan, "Afyonkarahisar halkından, belediyesinden, polisinden, zabıtasından Allah razı olsun. Bizleri mağdur etmemeye çalışıyorlar. Hiç kimseye gücenmedik, gücenmiyoruz. Yeter ki devletimiz ayakta olsun." dedi.

Depremzedelerden Münevver Torun ise depreme namaz sırasında yakalandığını aktararak, "Yüksek sesle gelen uğultuyla birlikte beşik gibi sallandıktan sonra pencereden baktığımda komşularımın evlerinin yıkıldığını gördüm." diye konuştu.



Murat Güneş de misafir edildikleri kentte her türlü hizmetin kendilerine verildiğini kaydetti.



Fatma Torun, çok büyük acılar yaşadıklarını belirterek, kendilerini misafir eden otel yöneticilerine teşekkür etti.



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