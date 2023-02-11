Depremzedeler Afyonkarahisar'daki termal otellerde misafir ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzedeler Afyonkarahisar'daki termal otellerde misafir ediliyor

AA

Depremzedeler Afyonkarahisar'daki termal otellerde misafir ediliyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ/HÜSEYİN ÜNLÜSOY - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yaklaşık 500 vatandaş, deprem bölgesinden getirildikleri Afyonkarahisar'da termal otellere yerleştirildi.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine, 10 ili etkileyen depremlerin bütün ülkeyi üzdüğünü söyledi.

Gün geçtikçe artan kayıplardan dolayı yaşanan acının katlandığını belirten Gümüşhan, "Depremzedelerin ev ve barınma ihtiyaçları oluştu. Afyonkarahisar'daki termal otellerimiz kapılarını depremzedelerimize açtı. Koordinasyon çerçevesinde yaklaşık 500 depremzedemiz buralarda konaklamaya başladı. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp acılarını paylaşmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de ilçede dün kapılarını açan termal otellerin depremzedeleri misafir ettiğini, ihtiyaçlarının da ellerinden geldiğince karşılandığını dile getirdi.

- Depremzedeler için tüm imkanlar seferber ediliyor

Kahramanmaraşlı depremzede Zekeriya Özakan da tüm Türkiye'nin, yaralarını sarmak için seferber olduğunu vurguladı.

Termal otel yöneticileri ile personelin kendilerini çok güzel karşıladığını anlatan Özakan, "Afyonkarahisar halkından, belediyesinden, polisinden, zabıtasından Allah razı olsun. Bizleri mağdur etmemeye çalışıyorlar. Hiç kimseye gücenmedik, gücenmiyoruz. Yeter ki devletimiz ayakta olsun." dedi.

Depremzedelerden Münevver Torun ise depreme namaz sırasında yakalandığını aktararak, "Yüksek sesle gelen uğultuyla birlikte beşik gibi sallandıktan sonra pencereden baktığımda komşularımın evlerinin yıkıldığını gördüm." diye konuştu.

Murat Güneş de misafir edildikleri kentte her türlü hizmetin kendilerine verildiğini kaydetti.

Fatma Torun, çok büyük acılar yaşadıklarını belirterek, kendilerini misafir eden otel yöneticilerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yer bilimciler Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu tahribatı araştıracak
YEREL HABERLER Yer bilimciler Kahramanmaraş merkezli depremlerin ...
Afyonkarahisar Valiliğinden sosyal medyadaki "yardım tırı" paylaşımına ilişkin inceleme
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Valiliğinden sosyal medyadaki "yardım ...
Afyonkarahisarlı kadınlar depremzedeler için mesai yapıyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisarlı kadınlar depremzedeler için mesai ...
Afyonkarahisar'dan asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan asrın felaketinin yaşandığı deprem ...
Sandıklı'da köy kadınları depremzedelere için ekmek pişiriyor
YEREL HABERLER Sandıklı'da köy kadınları depremzedelere için ekmek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.