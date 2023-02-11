Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine askeri kargo uçağıyla yaklaşık 30 ton yardım malzemesi gönderildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Afyonkarahisar'dan bölgeye destek ve yardımlar sürüyor.

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından, "30 tondan fazla yaşam malzemesi taşıyan askeri uçağımız ikinci kez Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine havalandı." paylaşımında bulunuldu.

Afyonkarahisar'da iki gazi çocuğu harçlıklarının depremzedelere bağışladı.

Gazi çocukları Ayşenur ile kardeşi Mehmet Emin Kumrular, depremzedeler için çok üzüldüklerini, kumbaralarındaki paralarını bağışladıklarını söyledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da gazi çocuklarının yüreklerinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

- Sandıklı'dan deprem bölgesine 5 ton kavurma

Sandıklı ilçesinde bağışlanan hayvanlardan yapılan 5 ton kavurma depremzedelere ulaştırıldı.

Bağışlanan 200 küçükbaş ile 15 büyükbaşın kesimi ile etlerin işlenmesini ilçedeki kasaplar üstlendi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, gazetecilere, ilçedeki tüm kasap esnafının kampanyaya destek verdiğini, sergilenen seferberlikle gurur duyduklarını kaydetti.

Kasaplardan Ertan Manav da ellerinden geldiğince gece saatlerine kadar etleri işlediklerini söyledi.



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