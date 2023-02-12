Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 3 bin 500 kişi Afyonkarahisar'da misafir ediliyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afyonkarahisar'a getirilen 3 bin 500 kişi, otel, yurt ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Tınaztepe Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu'na yerleştirilen depremzedelere ziyarette bulundu.

Yiğitbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da 3 bin 500 depremzedenin konaklamaya başladığını söyledi.

Depremzedelerin, geçirdikleri zorlu süreci atlatabilmeleri ve güvenle hayata sarılabilmeleri için çalışmalar başlatacaklarını aktaran Yiğitbaşı, "Yaş gruplarıyla; resimlerle, oyunla içlerindeki bu üzüntüyü atabilecekleri, rahatlayabilecekleri, belki rehabilitasyonu sağlayacak bir proje başlatacağız yarın itibarıyla. Özellikle çocukların yanında olmaya çalışacağız." dedi.

Bazı depremzedelerin kentteki hastanelerde tedavi gördüğünü belirten Yiğitbaşı, "Onların da durumları iyi. Enkaz altından çıkanlarla ilgili az önce iki vatandaşla sarıldık, kucaklaştık. Kendisi ve torununun enkaz altından çıktığını söyledi teyzemiz." ifadesini kullandı.





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