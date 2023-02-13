Hatay'da enkazdan kurtarılan kadın yaşadıklarını anlattı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'daki evinin çökmesi sonucu 3 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan 62 yaşındaki Selva İbrahimoğlu, ailesiyle Kredi Yurtlar Kurumuna ait Tınastepe Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

İbrahimoğlu, konakladıkları yurtta gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde kızıyla enkaz altında 3 saat kaldığını anlattı.

Deprem esnasında yatak odasında olduğunu vurgulayan İbrahimoğlu, "Sahura kalkmıştım. Yemeğimi yiyip yatak odasına gitmiştim. Deprem olunca hemen kızımla masanın altına girdik. Eşim de Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki cezaevinde." dedi.

Enkaz altından oğlu ve torunu tarafından çıkarıldığını ifade eden İbrahimoğlu, şunları söyledi:

"Çok korktuk. Hatay'da kızımla yaşıyorduk. Kızım öğretmen atanmayı bekliyor. Emekli maaşımla geçiniyorduk. Depremde evimiz de yıkıldı. Allah oğlumdan razı olsun. Hemen kızımla beni kurtardı. Bütün aile buraya geldik."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.