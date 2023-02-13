Depremzedeler, Afyonkarahisar'a gelmeye devam ediyor

Depremler neden gece olur?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Afyonkarahisar'a gelen depremzedeler, yaşadıklarını unutamıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşadığı depremin ardından Afyonkarahisar'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirilen Serpil Çetin (41), AA muhabirine, ailesiyle depreme uykuda yakalandığını söyledi.

Eşi ve kız kardeşlerinin Afyonkarahisar'a gelmediğini, kendisinin de çocukları için kentten ayrıldığını belirten Çetin, "Küçük kızım Hatice, konuşma güçlüğü yaşıyordu. Deprem korkusuyla rahatsızlığı iyice arttı, onun için buraya geldim. Odadaki ışığın kapanmasından ve yalnız kalmaktan çok korkuyor. Kardeşlerim ve eşim yardım çalışmalarına katılıyor. Bir haftadır orada uyumadan çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Çetin, depremde evlerinin ağır hasar aldığını, aklının da sürekli enkaz altında kalanlarda olduğunu dile getirdi.

Malatya'dan Afyonkarahisar'a gelen Abdurrahman Büyükkaya da deprem anında kendisini eşinin uyandırdığını kaydetti.

Deprem sonrası dışarı çıktıklarını aktaran Büyükkaya, "Hava soğuktu ateş yaktık. Depremde iş yerlerim yıkıldı. AFAD bize sahip çıktı, buraya geldik. Vatan, millet sağ olsun. Akrabalarımızı kaybettik. Evsiz, işsiz kaldık." dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen Nizamettin Bağdatlı ise depremde evlerinin yıkıldığını belirterek, "Aracımızla Afyonkarahisar'a geldik. Sözün bittiği yerdeyiz. Beş çocuğum ve ailemle buradayız." diye konuştu.













​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.