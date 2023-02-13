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Depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile Afyonkarahisar'da toprağa verildi

AA

Depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile Afyonkarahisar'da toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

Adıyaman'da yaşamı yitiren aynı aileden Ahmet Jurnal (53), Hacer Jurnal (47), Hasan Hüseyin Jurnal (26), Gökhan Jurnal (23) ve Muhammed Jurnal'ın (17) cenazeleri Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan Emrullah Mahallesi'ndeki Çarşı Camisi'ne getirildi.

Aileden hayatta kalan Emre Jurnal taziyeleri kabul ederken, yakınları kendisini teskin etti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Jurnal ailesinin cenazeleri, ilçe mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Düzenlenen cenaze törene, Jurnal ailesinin akrabaları, Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Sökmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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