Afyonkarahisar'daki depremzede çocuklara spor ve oyun terapisi

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Afyonkarahisar'a aileleriyle gelen çocuklar, yaşadıkları zorlu günleri spor ve oyun temelli sosyal destek çalışmalarıyla unutmaya çalışacak.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, çocukların deprem sürecinden etkilenmelerinin biraz daha önüne geçebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Deprem bölgesinden kente gelen 3 bin 500 kişiden 300'ünün çocuk olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Çocukların bu süreçten çok fazla etkilenmemesi gerekiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Müftülük ve bizim önceden ilçelerde başlattığımız Mutluluk Kervanı Projesi vardı. Orada hazır olan ekipleri depremden zarar görmüş çocukların rehabilitasyonu ve biraz daha psikososyal süreçlerini hızlıca başlatabilmek için koordine ediyoruz. Mutlaka yetişkinler de çok etkilendi ama anne babaların önceliği hep çocuklarıdır. Sürekli irtibatta oluyoruz onlarla. Mutluluk Kervanı Projesi kapsamında bütün il müdürleri, üniversiteler işbirliğinde depremden etkilenen çocuklara yönelik spor ve oyun temelli sosyal destek çalışması yürütülecek. Deprem bölgesinde 2 vali yardımcısı ve 5 kaymakam var."

- "Çocukların bu süreçte desteğe daha çok ihtiyacı var"

Depremzedelerden Gülizar Özaltın da Afyonkarahisar'a Gaziantep'ten geldiğini kaydetti.

Dört çocuğunun da engelli olduğuna değinen Özaltın, "Çocuklar için psikolojik destek iyi olacak. Depremde çok korktular. Evimiz de hasar gördü. Eşyaları bile alamadık." dedi.

Baki Dağcıoğlu, psikolojik desteğin çocuklar için çok gerekli olduğunu bildirdi.

Gaziantep'den geldiğini aktaran Dağcıoğlu, "Depremde sadece çocukların psikolojisi kötü değil, herkesin kötü. Çocukların bu süreçte desteğe daha çok ihtiyacı var. Burada da yardımcı olacaklarmış, çok sevindim. Bir nebzede olsa yaşadığımız kötü günleri unutmaya çalışırız." diye konuştu.



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