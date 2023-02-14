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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'dan deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor

AA

Afyonkarahisar'dan deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kamu kurumları ve vatandaşlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına desteğini sürdürüyor.

Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin ürettiği 500 soba, deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD yetkililerine teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, gazetecilere yaptığı açıklamada deprem bölgesinden gelen soba taleplerine destek olan öğrencilere teşekkür etti.

Kentteki bazı meslek liseleri ile halk eğitim merkezinde de ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma yapıldığını aktaran Sünnetçi, "Günlük bin civarında uykulu tulumu, her gün 10 bine yakın ekmek üretiyoruz. Bunları da deprem bölgelerine bölgeye ulaştırmak için koordine içindeyiz. Ayrıca bir meslek lisemiz de bölgede en çok ihtiyaç duyulan temizlik malzemesi için üretimine başladı. Kuru şampuan üretiyoruz. Bunları da inşallah kısa sürede bölgeye göndereceğiz." diye konuştu.

- Deprem bölgesine yardımlar, ihtiyaç doğrultusunda yapılmalı

Afyonkarahisar'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri deprem bölgesine yardımların valiliğin belirlediği ihtiyaç doğrultusunda yapılması dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın, Fuar Alanı'ndaki yardım toplama merkezinde yaptığı açıklamada, depremin bölgesine yardımların süreklilik arz ettiğini belirterek vatandaşlardan kışlık kıyafet, gıda maddesi ve ayni yardım yapılmasını istedi.

- Dinar'dan deprem bölgelerine çadır desteği yapıldı

Dinar'da da kaymakamlık ve belediye koordinasyonunda yapılan çalışmayla deprem bölgesindeki AFAD yetkililerine 2 sahra çadırı ile Haydarlı beldesinden hayırseverlerin bağışladığı 34 küçükbaş hayvanın kesilerek etlerinin teslim edildiği bildirildi.






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