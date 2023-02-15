Protez bacakları ve koltuk değnekleriyle deprem bölgesine yardıma koştu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da katılmak istediği sivil toplum kuruluşlarının rahatsızlıkları nedeniyle deprem bölgesine götürmek istemediği 1 metre boyundaki Ercan Kubaş, kendi imkanlarını kullanarak bindiği şehirler arası yolcu otobüsüyle Hatay'a ulaştı, protez bacakları ve koltuk değnekleriyle depremzedeler için elinden geleni yaptı.

Boyu 1 metre olan ve kemik erimesi rahatsızlığına bağlı bacakları diz altından kesilen Kubaş, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraşlı depremlerin ardından herkes gibi depremzedeler için bir şeyler yapmak istedi.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının yardım ekiplerine katılmak isteyen 36 yaşındaki Kubaş'a, zorlanacağı ve rahatsızlığının ilerleyeceği düşüncesiyle, "araçta yer yok" denildi.

Ertesi gün şehirler arası yolcu otobüsüyle Hatay'ın İskenderun ilçesine giden Kubaş, burada Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi Yönetiminin kurduğu aşevinde depremzedelere iki gün boyunca çorba dağıttı.

Protez bacakları ve koltuk değnekleriyle çadır kurulmasına ve yardım malzemelerinin dağıtımına da elinden geldiğince yardım eden Kubaş, azmiyle ve yardımseverliğiyle herkese örnek oldu.

- Bölgeye tekrar gitmeyi düşünüyor

Kubaş, AA muhabirine, boyu kısa ve ayakları da olmadığı için enkazda rahatça arama kurtarma çalışmalarına katılabileceğini düşündüğünü söyledi.

Bu nedenle bölgeye gitmek için sivil toplum kuruluşlarına ulaştığını, üzülmemesi için kendisine uygun bir dille "araçta yer yok" denildiğini aktaran Kubaş, şöyle konuştu:

"Ben de kendi imkanlarımla bölgeye ulaştım. Battaniye ve su dağıttım, temizlik yaptım. Yaşadığımız acı günlerden etkilendim. Hatay'daki depremzedelere kaldığım süre içinde elimden geldiği ölçüde yardımda bulunduğum için kendimi mutlu hissediyorum. Hatta, önümüzdeki günlerde tekrar bölgede yardım faaliyetlerine katılmayı planlıyorum. Ben bu halimle yardım faaliyetlerine katılabildiysem, sağlıklı insanlar daha iyisini yapabilir. Bence herkes elinden geldiği ölçüde deprem bölgesine yardımda bulunabilir. Kötü günler ancak ülke olarak el birliğiyle aşılabilir."

- Eşiyle depremzedeler için gösteri yapmaya hazırlanıyor

Kubaş, kızları 11 yaşındaki Yağmur ile 8 yaşındaki Damla'nın da biriktirdikleri yaklaşık 400 lirayla su, meyve suyu ve süt gibi ürünler alarak deprem bölgesine gönderdiğini kaydetti.

Eşi Aysun ile 17 yıldır çocuk ve yetişkinlere yönelik çeşitli gösteriler yaparak geçimlerini sağladıklarına değinen Kubaş, kente gelen depremzedeler için de bir şeyler yapmayı planladıklarını, konuyu yetkililere ilettiğini kaydetti.

- "Yüreği çok güzel bir insanmış"

Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Koçak, çok duygulandıklarını belirterek, "Ercan Kubaş'ın depremzedelere yardım yapmak için Hatay'a kendi imkanlarıyla geleceğini tahmin etmiyorduk. Bizi gerçekten şaşırttı, yüreği çok güzel bir insanmış." ifadesini kullandı.





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