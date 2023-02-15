Sandıklı'da kadın kursiyerler depremzedelere elbise dikti

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 30 kadın kursiyer, ilçede misafir edilen depremzedelere kışlık giysi ve battaniye dikti.

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi'nde biçki dikiş kursuna katılan kursiyerler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen ve ilçede misafir edilen depremzedelere 6 günde 347 parça kışlık giysi ve battaniye hazırlandı.



Giyim Öğretmeni Emine Birsen Erten, yaptığı açıklamada, projeye katkı veren kursiyerlere teşekkür etti.

Kursiyer Bircan Kösenciğ de projede yer almaktan mutlu olduğunu belirterek, eşyaların içerlerine de çocuklar için çikolata ve gofrette bıraktıklarını ifade etti.

Dikilen giysi ve battaniyeler, bir süre sonra kentteki depremzedelere hediye edilecek.

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