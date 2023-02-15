Afyonkarahisar'da depremzede çocukların okul kayıt ve nakil işlemleri yapılıyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenip Afyonkarahisar'a gelen depremzede çocukların okul kayıt ve nakil işlemlerine başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, depremzede çocukların Tınaztepe Kredi Yurtlar Kurumu'nda okul kayıt ve nakil işlemleri hakkında bilgi aldı.

Sünnetçi, yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da depremzede öğrencilerimizin sayıları kayıt altına alınarak anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde hazırlıkları tamamlanan okullarımıza yerleştirmeleri yapılmaktadır. Ayrıca seyyar bir ekip otellerimizde konaklayan depremzede öğrencilerimizi ziyaret ederek kayıtlarını gerçekleştirmektedir." ifadesini kullandı.

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