Arama kurtarma ekipleri artçı depremlere rağmen çalışmalarına devam ediyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye ulaşan Afyonkarahisar İHH Arama Kurtarma Ekibi, artçı depremlere rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'e hareket eden 5 kişilik ekipten kente dönen İHH Arama Kurtarma Ekibi Lideri Ömer Tunç, AA muhabirine, 7,7'lik ilk depremden sonra teçhizatlarını hazırlayıp yola çıktıklarını, 20 saat sonra Nurdağı ilçesine ulaştıklarını ve enkazda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bölgeye gittikleri günden itibaren 60 saat uyumadan çalıştıklarını dile getiren Tunç, "Uyku bize lükstü öyle bir yerde. Gece gündüz demeden çalıştık. 40. saatte Güven Apartmanı'nda sesini duyduğumuz 45 yaşındaki Gülbeyaz Hanım'a ulaştık. Bizden sürekli su istedi, 'İç kanama olur' diye veremeyeceğimizi anlattık. Yüzünü de görememiştik, çünkü yüzüstü yatıyordu. Enkazdan çıkardığımızda yüzü toz içindeydi. Kendisini kurtardığımız için ekiple çok mutlu olduk. Keşke herkesi sağ çıkarabilseydik. Hastanede eşini sormuş. Eşi de yanındaydı ama vefat etmişti. Çok üzüldük eşine. Keşke onu da sağ çıkarabilseydik." diye konuştu.

Tunç, ekip arkadaşlarıyla sıfırın altında 13 derecede enkazda arama kurtarma faaliyeti yürüttüklerini anlattı.

Enkaz çalışmalarında artçı sarsıntıların kendilerini etkilemediğini aktaran Tunç, "Hiç kimse ne üşümekten ne yemek yiyememekten ne de yatamamaktan şikayet etti. Kimse şikayet etmeden çalıştı. Minimum uyku maksimum güç dedik. Başka yere geçerken yolda görenler durdurup bizden yardım istiyorlardı. Herkese yardımcı olmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

Kurtarma ekibinden Muhammed Emin Zengin de bölgede artçıların devam ettiğini dile getirdi.

Çalışmanın tehlikeli olduğu binaya girmeleri için birinin yalvardığını kaydeden Zengin, "Bir kişi enkazı gösterip içeride yakınlarının olduğunu söyledi. Güvenlik açısından çekiniyorduk. Ekipte 'İhtiyar' lakaplı 65 yaşında bir görevli vardı. Abi kendisine söz verdi. İçeri girmek zorunda kaldık. Çalıştığımız sırada artçı deprem oldu. Çok korktum. 25 metrelik mesafeden 2 saniyede çıktık. Çok isterdik herkesi canlı çıkaralım. Daha önce de İzmir depreminde görev almıştım. Kıyaslanamaz bile. Bu çok daha kötüsüydü." şeklinde konuştu.

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