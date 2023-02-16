Memur-Sen ekibi depremin 56. saatindeki kurtarma hikayesini anlattı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Kahramanmaraş'taki depremler sonrası bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Memur-Sen Afyonkarahisar ekibi, enkaz altındaki 5 kişiyi kurtarmayı başardı.

Görevi başka bir ekibe devredip Afyonkarahisar'a dönen İl Temsilcisi Ali Keskin, AA muhabirine, Kahramanmaraş'taki deprem sonrası kendilerine AFAD'tan gelen bildirimle bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ta yönlendirildikleri enkazda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı ve farklı ekiplerle yaptıkları çalışmalarda 5 canı kurtarmanın kendilerine nasip olduğunu anlatan Keskin, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar Memur-Sen arama kurtarma ekibi olarak birkaç kez tatbikata katılmıştık ancak ilk defa bir afette enkazda bulunduk. Ekibimizin genç ve fedakar üyeleriyle Kahramanmaraş'taki farklı enkazlara girip ekipmanlarımızla can kurtarmaya çalıştık. Oradaki insanların bizden ve yardım ekiplerinden bekleyişleri farklı. Orada arama kurtarma ekipleri, psikolojik olarak ciddi bir sınav verdi, vermeye devam ediyor. Devletimiz bütün unsurlarıyla halkın yanında olduğunu, halkın da gerçekten çok metanetli olduğunu gördük."

- Pes etmeden önlerine çıkan engelleri aştılar

Arama kurtarma personeli Hasan Kalay da Türkiye ve dünyanın yakın zamanda gördüğü en büyük afetlerden birine tanıklık ettiklerini kaydetti.

Çok farklı olaylara şahit olduklarını vurgulayan Kalay, şöyle devam etti:

"Bir erkek sesi gelmesi üzerine bölgeye gittik. Depremin 56'ncı saatiydi, içerideki kişi 55 yaşlarında Yusuf amcaymış. Ona ulaşmak için 30-35 santimetrelik bir aradan girdik ve önümüze çıkan bütün engelleri kırıp parçalayarak ilerledik. Onu oradan çekip çıkarmak kolay olmadı, tatbikatlarda öğrendiğimiz teknikle, TSK İnsani Yardım Tugayı ekibiyle Yusuf Amca'yı oradan sürükleyerek çıkarmayı başardık."

Arama kurtarma personeli Ahmet Hakan Buldan da depremin 88'inci saatinde Palmiye Sitesi'ndeki enkazdan kurtardıkları 6 yaşındaki Süleyman isimli çocuğun, herkesin mutluluğu olduğunu, bir gün onunla tanışmak istediğini dile getirdi.

Ekip üyesi Ufuk Şen de Süleyman isimli çocuğun kurtarılmasının coşkuyla karşılandığını, herkesin moralini artırdığını söyledi.





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