Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, deprem bölgesine destek olan iş insanlarına plaket verdi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlatılan yardım kampanyasına bağışta bulunan iş insanlarına plaket takdim etti.

Yiğitbaşı, kampanyaya 5 milyon lira bağışta bulunan iş insanları Salim ve oğlu Çetin Pancar, 500 bin lira bağışta bulunan iş insanı Celal ve oğlu Yunus Koca ile AFAD İl Müdürlüğünde bir araya geldi.

Kampanyaya bağışlarıyla destek veren iş insanlarına teşekkür eden Yiğitbaşı, plaket takdim etti.

- Bölgeye yardımlar ve destekler sürüyor

Afyonkarahisar Belediyesi toplanan yardımları bölgeye ulaştırmaya devam ediyor.



Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ise sosyal medya hesabından "İlçede misafir edilen depremzedelerin su kullanım ücretleri sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında karşılanacak." paylaşımında bulundu.

İhsaniye ilçesi Beyköy Muhtarı Ahmet Devrim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babamın, annemin ve rahmetlik oğlumun hayrına deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza gönderilmek üzere danamı bağışladım. Gün kardeşlik ve yaraları sarma günü." ifadesini kullandı.



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