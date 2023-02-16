Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü işçileri depremzedeler için konteyner üretiyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler için konteyner üretimine başlandı.

Çakırköy Tamir ve Bakım Atölyesi'nde görevli işçiler, Afyonkarahisar Valiliği ve hayırseverlerin destekleriyle alınan malzemelerle konteyner üretimi yapıyor.

Atölye şefi Nurettin Gürdal, gazetecilere yaptığı açıklamada ülke olarak yaşanan depremlere çok üzüldüklerini söyledi.

Atölyede normal şartlarda iş makinelerinin tamir edildiğini dile getiren Gürdal, şöyle konuştu:

"Depremzede vatandaşlarımız orada uyuyamazken, bizim de burada gözümüze uyku girmedi. Devletimizin, hayırseverlerin desteği ise alınan malzemelerden 18 ile 21 metre kare büyüklüğünde içinde tuvaleti de olan konteynerler üretiyoruz. Bunun yanında bir tanede umumi tuvalet konteyneri yaptık. Bunları deprem bölgesine göndereceğiz. İmkanlarımız ile günde bir tane yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz."













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