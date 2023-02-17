Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'in Miraç Kandili mesajı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Zeybek, mesajında, Türkiye'nin büyük bir deprem felaketi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini ve ülkenin her zamankinden daha çok kenetlenmeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İslam aleminin manevi gecelerden en iyi şekilde istifa etmesi gerektiğini ifade eden Zeybek, "Manevi duyguların en üst seviyede yaşandığı mübarek günde ülkemizin bekası, afetlerin ve savaşların son bulması için dua edelim. Türkiye'mize, milletimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim, Miraç hürmetine ibadet ve dualarımızı kabul, bu zor günleri kolay atlatmamızı nasip etsin. Yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hemşerilerimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandil'ini kutluyorum."

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