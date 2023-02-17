Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.R'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, KHK'yla 2016'da İscehisar Meslek Yüksek Okulu'ndaki görevinden ihraç edilen ve örgütte sözde Büyük Bölge Talebe Mesulu olduğu belirlenen firari hükümlüyü, Fatih Mahallesi'nde gözaltına aldı.

A.R, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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