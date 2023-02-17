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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da dolandırıcılıktan aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılıktan araması bulunan D.A'yı Fatih Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltınan alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Dinar'da Miraç Kandili için lokma ikramı yapıldı

Dinar Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla Ulu Cami'de vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Nihat Sarı da cuma namazı sonrası vatandaşların Miraç Kandilini kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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