Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da dolandırıcılıktan aranan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılıktan araması bulunan D.A'yı Fatih Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltınan alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Dinar'da Miraç Kandili için lokma ikramı yapıldı
Dinar Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla Ulu Cami'de vatandaşlara lokma ikramında bulundu.
Belediye Başkanı Nihat Sarı da cuma namazı sonrası vatandaşların Miraç Kandilini kutladı.