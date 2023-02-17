Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da dolandırıcılıktan aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılıktan araması bulunan D.A'yı Fatih Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltınan alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Dinar'da Miraç Kandili için lokma ikramı yapıldı

Dinar Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla Ulu Cami'de vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Nihat Sarı da cuma namazı sonrası vatandaşların Miraç Kandilini kutladı.

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